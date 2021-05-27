Горняк22: Как изменилась жизнь жителей Соколово спустя три года

Фото Олег БОГДАНОВ

События трехлетней давности жители Соколово вспоминают неохотно – слишком уж тяжелыми они были для семей, поколениями работавших на Иткульском спиртзаводе. Тогда, в 2018-м, в налаженную и размеренную жизнь сельчан вторглись резавшие слух слова – «банкротство», «сокращение», «безработица». Спустя три года мы снова здесь…

Тревожное лето 2018-го

Предприятие с полуторавековой историей, столп региональной экономики прекращает свое существование? Нет, они не верили – Бобковы, Слажневы, Мартовы, Носковы, Кириленко, Уткины и многие другие представители трудовых династий, чей общий стаж на заводе исчислялся сотнями лет. И тем не менее невозможное случилось.

– Я больше десяти лет отработал на заводе, был начальником отдела сбыта. Главой Соколовского сельсовета стал в мае 2018-го. А вскоре как гром среди ясного неба – весть о банкротстве якорного предприятия села. Нет, эти два события никак не связаны, но когда оно вошло в холдинг «Кристалл-Лефортово» (предыдущий собственник. – Прим. авт.), начались перемены, которые мне было трудно принять, – рассказывает о событиях недавнего прошлого Юрий Митрофанский.

– А как люди пережили тот непростой период?

– Пожилые соколовцы, у которых и дети, и внуки были связаны с заводом, – как катастрофу. Они приходили в сельсовет с вопросами, на которые не было ответа. Мы успокаивали их, а сами переживали не меньше. Ведь костяк благополучия села – это заводчане, крепкие, трудолюбивые семьи. Оставшись без работы, они уезжали на заработки, на вахты, выставляли на продажу дома и квартиры. Намечался отток людей, и их можно было понять. Я счастлив, что всё разрешилось в пользу Соколово и у базового предприятия появился собственник, думающий не только о прибыли, но и о развитии территории, на которой работает. Исполнительным директором, к слову, назначена Ольга Клюкина, много лет отработавшая на предприятии, человек, которого я считаю своим учителем.

Никогда не сдавайтесь!

Про «сейчас» сельчанам говорить больше нравится. После аудита и «оздоровительных» процедур предприятие перешло к новому собственнику, компании Marussia Beverages Rus, дочке известного в России и за рубежом холдинга. Село ожило. Заработала заводская пекарня и по утрам с ума сводит соколовцев ароматом горячего хлеба. Открылся вновь фирменный магазин «Огонёк». Воспрянули духом люди, которые, как и прежде, могут теперь говорить гордо «наш завод».

В гости к свидетелям его падения и взлета мы решили пройтись пешочком цветущими живописными зелеными улочками, ухоженными тротуарами.

Дорогой вспомнилась старая история про коров-«алкоголичек», которую я услышала лет 20 назад в райцентре Зональное. Район год за годом стабильно входил в топ передовиков по надоям. Чиновники краевого сельхозуправления раскрыли тайну местных животноводов. В рацион буренок в качестве ценной биоподкормки те включали барду – финальный отход производства этилового спирта. Понятно, что в отработанном зерне сохранялось минимальное количество спирта, но коровушкам этого было достаточно, чтобы подшофе доиться себе на радость и краю на славу.

– Слышал я историю про пьяных коров, но это же только байка, легенда, – улыбается Юрий Анатольевич. – А вот высокое содержание протеина в барде – это правда. Ее спортсмены используют в своем питании, она и как добавка в рацион КРС хороша. Только ее сейчас не сырой, а в сушеном виде как самостоятельный продукт завод реализует. И за ним в очередь стоят животноводческие хозяйства.

Лидия Бабина живет на улице Целинной. Она по праву считает себя заводчанкой: на заводе когда-то трудились ее родители и муж Иван Павлович, династическую эстафету принял сын Павел, технарь-киповец.

– Как же нам было страшно и тревожно, когда никто не понимал, что будет с заводом! – вспоминает Лидия Назаровна. – Не за себя – за детей и внуков. Ведь у всех семьи, кредиты. Село большое, но мы все друг друга знаем и каждый день начинали с попыток узнать новости. В критический момент, когда начались увольнения, уже и надеяться перестали. Завод выставили на торги. И когда пришел новый собственник, не сразу ему поверили. Но всё понемногу пришло в норму. Производство запустили, люди стали получать зарплату и премии, а те, кто собирался уезжать из Соколово от безнадеги, передумали. Единственное условие для работающих – по употреблению собственной продукции. Можно, но в меру, по значимому поводу и только в нерабочее время. С дисциплиной там строго. Такой вот парадокс: коллектив трезвенников спиртзавода.

Соседка Бабиной Нина Бидзюра отработала на основном производстве 20 лет, а сейчас семейную летопись продолжает ее сын Олег.

– Мы, когда смотрели раньше передачи про то, как крепкие предприятия становятся банкротами, думали: нас это никогда не коснется. А вот поди ж ты… На наших глазах происходило страшное. Растаскивалось и распродавалось то, что мои земляки создавали десятилетиями с таким трудом. Представьте, 500 человек, рабочий костяк села, вмиг ушли в никуда. Это такая трясина! И никаких решений ни в одну сторону, ни в другую долгое время. У сельчан массовый психоз был оттого, что детей нечем кормить. Мужья уезжали искать счастья на стороне, на заработки, семьи распадались на этой почве. Но знаете, мы слышать не хотели этого слова – «банкротство».

Соколовцы очень активные, они боролись за свой завод как могли. Кому только не писали, куда только не обращались, до президента дошли, проделали колоссальную работу! И теперь, когда наш кормилец, наше предприятие снова на ногах, советуем всем, кто оказался в подобной ситуации: не сдавайтесь, не опускайте руки.

От женщин мы услышали еще одну грустную историю про то, как представители прежнего собственника обманули сельчан. Кинули клич о покупке акций предприятия, пообещав хорошую цену за них. Люди поверили, но и по сию пору не получили ни деньги, ни свои акции назад.

«Временщики – они и есть временщики, что тут скажешь?» – вздыхают собеседницы.

Не бренд, а имя

Нет сегодня ни одного значимого для села проекта, который реализовывался бы без помощи завода. Отремонтированы храм Богоявления Господня и здание сельсовета, решаются вопросы водоснабжения, содержания дорог и благоустройства. Но самое главное, набирает обороты производство. И нынешний коллектив заводчан в 300 с лишним человек в скором времени может значительно вырасти.

В селах Соколовской администрации, Соколово, Савиново и Комарово, живет более 4 тысяч человек. Территория, не обделенная вниманием хозяйствующих субъектов. Кроме градообразующего Иткульского спиртзавода здесь работает агрофирма «Урожай», лесничество «Велес Опт», предприятие по переработке мяса.

Но когда предлагаю главе сельсовета проиграть ситуацию гипотетическую: что было бы, если не удалось бы поднять основное производство, – Митрофанский морщится как от зубной боли. Даже думать об этом не хочет. Понятно, старались бы устроить местных жителей на свои предприятия, чтобы как можно меньше людей уехали на заработки в чужие края. Но для местных завод, переживший с ХIХ века немало потрясений, но всякий раз восстававший как феникс из пепла, не только рабочие места. Это пространство жизни соколовцев. Их любовь и надежда. Залог благополучия крепкого алтайского села. Кровные узы. Не бренд даже, а имя, единственное и неповторимое. История, невозможная без «винокуренного дела», поставленного полтора века назад Бадьиным и Платоновым.

Алтайская правда