Горняк22: Гарантированная индексация социальных выплат появится в законах Алтайского края

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На сессии 27 мая депутаты Алтайского заксобрания рассмотрят пакет изменений в региональные законы о социальных выплатах. Проектом предлагается установить индексацию ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячных выплат труженикам тыла, ветеранам труда, сельским специалистам (специалистам и пенсионерам образовательных и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, ветеринарной службы, учреждений культуры).

Норма об индексации охватывает и компенсационные выплаты на питание для школьников и обучающихся в профессиональных организациях.

Также проектом закона вносятся изменения, направленные на сокращение перечня документов, предоставляемых гражданином лично для получения мер социальной поддержки и иных государственных и муниципальных услуг.

По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, необходимые документы будут запрашиваться в рамках межведомственного информационного взаимодействия между органами, предоставляющими соответствующие услуги.

Алтайская правда