Горняк22: Минздрав опроверг издевательства в госпитале Рубцовска

Больничная палата Фото: Минздрав Алтайского края

Родные пенсионерки написали заявление в полицию с жалобой на то, что у женщины отобрали телефон в палате и нанесли травмы

Проверка не вывила нарушений в действиях медперсонала ковидного госпиталя в Рубцовске после жалоб родных одной из престарелых пациенток на издевательства. Об этом «Амителу» сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

«По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ «Городская больница № 3 Рубцовска» выявлено не было», – заявили здесь.

В ведомстве заверили, что все действия медработники предпринимали «в интересах жизни и здоровья пациента».

Ранее семья 86-летней пенсионерки рассказала о том, что женщину подвергли истязаниям в ковидном госпитале города – якобы ее без оснований перевели в реанимацию и заставляли дышать через неисправную маску, а за непослушание привязали к кровати.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, 20 сентября в отдел полиции Рубцовска заявлением обратился местный житель, который сообщил, что сотрудники медучреждения, где проходила лечение его мать, забрали у неё сотовый телефон и нанесли телесные повреждения.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – уведомили здесь.

Свою проверку начал СК.

ТОЛК