Горняк22: Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбой

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Большая часть проблем оказалась связана с работой приложений и сайтов, соединением с сервером и отображении новостной ленты

Пользователи соцсетей Facebook и Instagram по всему миру пожаловались на очередной сбои в работе сервисов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Downdetector.

Согласно этим сведениям, сообщения о проблемах начали поступать практически одновременно вечером 8 октября. Больше всего жалоб поступает из Великобритании, США, Германии, Канады, Италии и России.

Большинство людей отмечают нестабильную работу приложений, сбои при соединении с сервером, проблемы при отображении новостной ленты и работе с сайтом.

4 октября произошел самый масштабный для Facebook сбой за последние 13 лет. Стоимость компании на бирже снизилась на фоне технических проблем.

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