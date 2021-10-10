Горняк22: Соцсети: у пассажира трамвая в Барнауле случился приступ эпилепсии

Трамваи. Транспорт Фото: gdevbarnaule.ru

Инцидент произошел в вагоне, следовавшем по маршруту №7. По словам очевидцев, на место вызвали бригаду медиков, которые госпитализировали пострадавшего

В Барнауле утром 9 октября на некоторое время оказалось заблокировано движение трамваев из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

По данным источника, это произошло по маршруту №7 на линии от улицы Северо-Западной – со слов очевидцев, у пассажира-мужчины случился приступ эпилепсии, он упал и ударился головой.

С места происшествия пострадавшего забрала бригада скорой помощи. О его состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что в Барнауле на час остановились трамваи из-за упавшей пассажирки.

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