Горняк22: В Барнауле автомобиль охраны врезался в ограждение

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"

Судя по кадрам очевидцев, в результате ДТП легковую иномарку развернуло поперек движения и отбросило на обочину. Предварительно, других участников в аварии небыло

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля охранного предприятия произошло в Барнауле днем 9 октября. Кадры с места происшествия публикует сообщество «Инцидент Барнаул».

Уточняется, что авария произошла на улице Сухэ-Батора – иномарка врезалась в ограждение.

При каких обстоятельствах произошло ДТП – не известно. О пострадавших не сообщается.

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