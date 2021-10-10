Горняк22: Даву назвали новым героем телешоу «Холостяк» на ТНТ

Дава на съемках Фото: телеграм-канал "Курятник"

В Сеть утек кадр со съемок, на котором молодой человек стоит в костюме и с красной розой в руках в окружении девушек-фотомоделей

Певец и блогер Дава (Давид Манукян) может стать новым героем шоу «Холостяк» на ТНТ. Об этом сообщает телеграм-канал «Курятник».

Источник опубликовал фото, на котором артист стоит с красной розой в руках в окружении девушек. При этом позже в посте появилось пояснение, что кадр сделан на съемках клипа.

В августе в Instagram передачи появился интригующий пост с вопросом – кто станет новым холостяком на проекте. В комментариях пользователи предложили кандидатуры певцов Niletto и Jony, актера Милоша Биковича.

Когда стартует новый сезон и за чье сердце будут бороться участницы – официально пока не сообщается.

28-летний уроженец Новосибирска Дава – российский хип-хоп и рэп-исполнитель, ведущий «Дома-2» и видеоблогер. В 2021 году участвовал в проекте телеканала «Россия-1» «Танцы со звёздами» и занял в нём второе место. В течение полутора лет состоял в отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Дава слил скриншот ночной переписки с Бузовой.

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