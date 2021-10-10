Горняк22: РБК: «СиЛА» приостановила полеты в Республике Алтай

Аэропорт Фото: pixabay.com

Авиаперевозчик и его и дочерняя компания «Аэросервис» были единственными, кто осуществлял перелеты между малыми аэропортами региона

Авиакомпания «СиЛА» приостановила полеты в трех российских регионах из-за новых требований по безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.

Речь идет о Республике Алтай, Забайкальском крае и Томской области.

По словам Богданова, их властей заранее уведомили о прекращении перевозок с выдачей извещений о приостановке работы 15 посадочных площадок.

Официальной информации об отмене рейсов пока не поступало.

В октябре 2020 года правительство РФ выпустило постановление, согласно которому малые аэропорты могут работать лишь при соблюдении ряда условий, в том числе – установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования.

Ранее «Толк» сообщал о том, что аэропорт Барнаула запустит новые рейсы в Омск и Норильск.

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