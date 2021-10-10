Горняк22: Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 26

Больница. Реанимация Фото: телеканал "Толк"

По данным местного минздрава, у всех погибших произошла передозировка метиловым спиртом. Следователи возбудили уголовное дело

Число погибших после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 26 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Среди пострадавших – 28 человек. Об их состоянии не сообщается.

По данным следствия, первые случаи отравления зарагистрировали 6 и 7 октября – в больнице и в своих домах скончалось более 10 мужчин и женщин в возрасте от 36 до 73 лет. Предварительно, у всех смерть наступила от отравления этанолом.

Все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах. Пострадавшие покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке.

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