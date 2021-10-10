Горняк22: Бузова научила Урганта на каблуках танцам на шесте

Ольга Бузова и Иван Ургант Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

Ведущий возмутился, что высота каблуков у него оказалась «в два раза» больше, но все-таки смог встать на ноги. При этом он отказался попробовать свои силы на пилоне

Певица Ольга Бузова показала ведущем шоу «Вечерний Ургант», как танцевать на шесте. Кадры из передачи появились на YouTube.

Звезда стала гостьей выпуска, вышедшего в эфир 8 октября. Девушка презентовала свой новый альбом и рассказала о предстоящем шоу, одним из элементов которого станет танец на пилоне. После этого Бузова провела мастер-класс Ивану Урганту.

Ранее стало известно, что Дава может стать новым героем телешоу «Холостяк» на ТНТ.

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