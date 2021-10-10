Горняк22: Бизнесмен получил «условку» за взятки министру здравоохранения Алтая

Деньги. Взятка Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Расследование уголовного дела о совершении ряда коррупционных должностных преступлений в отношении министра здравоохранения республики и его помощника продолжается

Замдиректора и фактический руководитель фирмы в Новокузнецке получил пять лет условно за взятки министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд установил, что в период с июля по декабрь 2020 года предприниматель, фирма которого занимается продажей фармацевтической продукции, передал министру и его помощнику двумя частями деньги в сумме 660 тысяч рублей. Средства предназначались, чтобы именно его компанию выбрали для закупки товара для нужд системы здравоохранения региона.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и активно помогал следствию раскрывать другие коррупционные преступления министра.

В итоге суд назначил ему условный срок. Пока решение не вступило в законную силу.

Ранее суд в Республике Алтай прекратил уголовные дела против глав двух барнаульских компаний, которые обвинялись в даче взяток министру здравоохранения региона при поставках медоборудования. Преследование предпринимателей было прекращено на стадии предварительных слушаний «в связи с деятельным раскаянием».

Расследование в отношении экс-чиновников и еще нескольких поставщиков продолжается. По данным источников «Ъ», сумма взятки, которая инкриминируется, составляет около 16 млн рублей.

Решением мирового суда одну из фирм оштрафовали на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере.

ТОЛК