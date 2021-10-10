Горняк22: В небе над алтайской Белокурихой сняли стаю белых лебедей
Лебеди на незамерзающем озере в Алтайском крае Фото: правительство Алтайского края
Птичий клин пролетел в ясном октябрьском небе над курортом — сообщается, что конечной целью лебедей стал незамерзающий водоем рядом с городом
Стаю белых лебедей сняли 9 октября в небе над алтайским городом-курортом Белокуриха. Видео публикует сообщество «Барнаул 22».
По словам автора, птицы летели на незамерзающее озеро Лебединое, которое находится в Советском районе.
Он также отметил, что в этом году птицы вернулись в регион довольно рано.
Первых лебедей-кликунов заметили в Алтайском крае в начале октября.