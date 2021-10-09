Горняк22: В Алтайском крае женщину судят за убийство экс-мужа «со второй попытки»

Нож, убийство Фото: Фото: pixabay.com

Семь лет назад жительница края уже нападала с ножом на мужчину, причинив тяжкие травмы. Тогда ему удалось выжить, а женщина получила срок

В Алтайском крае 56-летнюю женщину судят за убийство бывшего сожителя, на которого она уже нападала несколько лет назад. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошел в июне в Новоалтайске. По данным следствия, обвиняемая находилась в гостях у экс-мужа. Во время застолья между ними возникла ссора «по незначительному поводу», в ходе которой женщина нанесла мужчине не менее пяти ударов ножом.

49-летний пострадавший умер в больнице.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала. При этом в 2014 году женщина уже нападала на мужчину с ножом. Тогда ее супруг смог выжить, а ее саму приговорили к реальному сроку лишения свободы.

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