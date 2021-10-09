Горняк22: Пассажир умер на железнодорожной станции в Алтайском крае

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

По предварительным данным, мужчине стало плохо в зале ожидания. Очевидцы пытались помочь ему, но безрезультатно – прибывшие медики констатировали смерть

В Алтайском крае пассажир умер на железнодорожной станции, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

По данным источника, это произошло утром 8 октября в Озёрках.

Предположительно, причиной смерти мужчины стал инфаркт.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на охрану железнодорожного вокзала в Барнауле напал голый мужчина.

ТОЛК