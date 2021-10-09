Горняк22: Беглый олигарх рассказал о поездках Путина на Алтай

Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

По словам бизнесмена, российский лидер поддерживает физическую форму регулярными тренировками, а здоровье – специальными процедурами

Президент России Владимир Путин в свободное время якобы ездит в Алтайский край ради оздоравливающих процедур. Об этом на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона заявил опальный российский олигарх Сергей Пугачев.

Ведущий спросил гостя студии, чем занимается глава государства на отдыхе.

«Спортом. Тренируется – дзюдо. Ездит какие-то ванны принимает в Алтайском крае», – сообщил бизнесмен.

Путин неоднократно бывал на Алтае с рабочими визитами. Последняя такая поездка, которую освещали СМИ, состоялась в августе 2016 года, – глава государства провел в Белокурихе заседание президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса. При этом, по слухам, в алтайских горах у российского лидера якобы есть «дача».

Сергей Пугачев, по данным из «Википедии», – бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и проживает во Франции, отказавшись от гражданства России в 2012 году.

Ранее в любви к Алтаю и сплавам по горной Катуни признался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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