Горняк22: В Сибири пассажир убил 68-летнюю таксистку и спрятал тело в колодце

Полиция Фото: pixabay.com

В день своего исчезновения, 3 октября, пенсионерка, как обычно, таксовала, но потом перестала выходить на связь. Тело помогла найти местная жительница

В Красноярском крае 25-летнего мужчину подозревают в убийстве 68-летней таксистки, тело которой нашли в колодце его дома, сообщает пресс-служба регионального следкома.

5 октября в полицию поступило сообщение о пропаже женщины, которая занималась частным извозом. Через некоторое время задержали подозреваемого.

По данным следствия, 3 октября мужчина вызвал такси. В машине он решил ограбить женщину. Он начал угрожать ей ножом и требовать данные о ее банковских картах. После этого он ударил таксистку в шею, сам сел за руль авто и вернулся домой.

Там он еще несколько раз ударил женщину ножом и отнес тело в колодец, где закопал его землей и мусором. После этого подозреваемый на машине пострадавшей уехал в Красноярск и снял со счета ее деньги.

Найти тело женщины и предполагаемого убийцу помогла соседка подозреваемого. По ее словам, она заметила, что ее соседи ночью закопали колодец. Кроме того, у них внезапно появились деньги, сообщает NGS24.RU.

«Звоню в полицию и начинаю рассказывать про колодец. Говорю: «Заранее извиняюсь, может, вы там ничего и не найдете, но проверьте». И действительно в колодце нашли тело. Убийцей оказался сожитель моей соседки», – рассказала женщина.

Ранее стало известно, что сибиряк убил 20-летнюю жену, расчленил тело и выбросил его к гаражам. Подозреваемого задержали. Следователи выявили, что ранее он был судим за кражи и угон. По его словам, с пострадавшей они поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта он несколько раз ударил женщину ножом.

ТОЛК