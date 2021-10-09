Горняк22: Машина слетела в кювет после ДТП на трассе Заринск – Барнаул

ДТП на трассе Заринск-Барнаул Фото: "Инцидент Барнаул"

От удара одна из машин вылетела в кювет, другая встала посреди дороги. О пострадавших не сообщается, но на месте аварии заметили скорую помощь

8 октября в Алтайском крае на трассе Заринск – Барнаул в ДТП попали два легковых автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

Подписчик паблика опубликовал видео, на котором видно, как одна из машин от столкновения улетела в кювет. Второе авто встало поперек проезжей части, у него повреждена передняя часть корпуса.

Ранее в Барнауле грузовик врезался в ограждение на дороге. Авария произошла вечером 7 октября на улице Советской Армии. Предположительно, водитель машины не справился с управлением. При столкновении автомобиль сильно повредил кабину.

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