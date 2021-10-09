Горняк22: «Ляжет второй класс»: новосибирский школьник опубликовал видео с пистолетом

Школа Фото: телеканал "Толк"

6 октября в новосибирскую полицию поступило сообщение о том, что в TikTok опубликовано видео с мальчиком, который гуляет по коридорам школы, размахивая предметом, похожим на пистолет

В Новосибирске десятилетний школьник в соцсетях грозился расправиться с второклассниками, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Стало известно, что ученик четвертого класса выложил в TikTok ролик, в котором он идет по школе, где сам учится, с предметом, похожим на пистолет. Он также заявил, что в пятницу «ляжет второй класс».

Ролик в соцсети заметил мужчина из Перми. Он сообщил о нем в полицию, сообщает «НГС».

«На первом ролике на нем была рука в перчатке и пистолет, на вид настоящий. К видео прикреплена надпись: «Новосибирск – пятница, ждите». Перейдя на аккаунт, я обнаружил еще четыре, снятых в такой же тематике. На одном из них по школе бегают ребята и подпись к видео: «Этого класса завтра не будет», – рассказал он

Сотрудники вычислили блогера и забрали у него игрушечный пистолет. Видео и аккаунт удалили. В настоящее время они проводят проверку.

Ранее барнаулец ограбил ювелирный магазин, угрожая игрушечным пистолетом своего сына. Чтобы совершить ограбление, мужчина направился в другой город. В магазине он разбил витрину и забрал планшет с ювелирными изделиями. Ущерб составил более 700 тысяч рублей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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