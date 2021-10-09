Горняк22: СК установил личность угрожавшего журналистам канала «Толк»

Телефон Фото: Анна Меньшикова, ТОЛК

После выхода сюжетов в редакцию начали поступать угрозы. В телефонном разговоре на повышенных тонах неизвестный обещал расправиться с корреспондентами

Правоохранительные органы установили личность человека, угрожавшего расправой журналистам канала «Толк» после сюжетов о торговле контрафактом в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

«В ходе грамотно спланированных и проведенных следственно-оперативных мероприятий удалось установить личность злоумышленника – им оказался 53-летний житель краевой столицы», – говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы мужчины.

В сентябре 2021 года после волны отравлений некачественным спиртным в эфир регионального телеканала вышла серия сюжетов о продаже в городе контрафактной алкогольной и табачной продукции. Журналисты выяснили, что в Барнауле работает несколько точек, где торгуют потенциально опасными товарами.

После этого в редакцию позвонил неизвестный мужчина, который потребовал от журналистов прекратить расследование и отказаться от распространения информации, высказав угрозу применения насилия. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 144 УК РФ – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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