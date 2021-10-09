Горняк22: Следователи раскрыли изнасилование девушки, совершенное 10 лет назад в Бийске

Двоих подозреваемых в изнасиловании в МВД Уфы просят выпустить на свободу

Установить личность предполагаемого преступника удалось благодаря случаю — мужчина попал в участок за дебош, где у него взяли образец ДНК

Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 22-летней девушки, совершенном 10 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Изобличить злоумышленника удалось после того, как в августе его доставили в отдел полиции за семейный дебош, и сравнили взятые образцы ДНК с хранившимися в базе преступников, пояснили в ведомстве.

Преступление произошло в сентябре 2011 года – незнакомец встретил девушку на улице и, угрожая горлышком от бутылки, отвел в садоводство, где надругался.

44-летний мужчина вины не признает, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя. Между тем, как сообщили «Толку» в СК, в ходе следственных действий жертва опознала насильника.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае 17-летнего подростка судят за попытку изнасилования девушки.

ТОЛК