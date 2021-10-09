Горняк22: Судья запретила фото- и видеосъемку процесса над экс-министром Дементьевым

Суд Фото: Анна Меньшикова

Никитина известна тем, что рассматривала другое громкое дело бывшего алтайского чиновника – экс-управделами губернатора края Алексея Белобородова

Судья Центрального района Барнаула Наталья Никитина запретила журналистам вести фото– и видеосъемку процесса над бывшим министром транспорта Алтайского края Александром Дементьевым. Об этом 8 октября по итогам первого дня процесса сообщает «Амител».

Уточняется, что решение принято по просьбе подсудимого его адвоката.

При этом СМИ могут присутствовать в зале суда.

Следующее заседание состоится через две недели.

Издание напоминает, что судья Никитина известна тем, что рассматривала другое громкое дело бывшего алтайского чиновника – экс-управделами губернатора края Алексея Белобородова, которому в итоге назначили три года колонии общего режима и штраф в размере 4 млн рублей. Из колонии Белобородов вышел досрочно – в сентябре 2020 года и дал интервью «Толку».

О том, что Дементьев попал в поле зрения правоохранительных органов, стало известно 11 июня. По данным регионального управления следкома, министр получил взятку на сумму 5,2 млн рублей за общее покровительство от директора фирмы, которая занимается нанесением дорожной разметки. По сведениям СМИ, речь идет о компании «Бриз-Запад».

При этом буквально за месяц до этого чиновник покинул пост в связи с переездом в другой регион. Дементьева задержали в Москве, доставили в регион и отправили под домашний арест. Свою вину он уже признал.

ТОЛК