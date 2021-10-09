Горняк22: Жители Барнаула просят сделать еще один пешеходный переход на Павловском тракте

Остановка "Панфиловцев" на Павловском тракте Фото: Алексей Линник

Горожане считают необходимым нанести зебру у остановки «Панфиловцев» по нечетной стороне Павловского тракта в районе ТЦ «Лето»

Жители Индустриального района Барнаула попросили организовать пешеходный переход у остановки общественного транспорта «Панфиловцев» по нечетной стороне Павловского тракта рядом с торговым центром «Лето». Об этом на своей странице в Facebook сообщил барнаульский активист Алексей Линник.

Оживленное место

Общественник пояснил, что сама остановка находится между основным и малым Павловским трактом. Ближайший пешеходный переход расположен у перекрестка Павловского тракта и ул. Шумакова, приблизительно в 75 метрах.

«Большая часть людей, в том числе дети и пенсионеры, переходит малый Павловский тракт рядом с остановкой, создавая тем самым угрозу безопасности как самим пешеходам, так и водителям», – пишет Линник.

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Активист обратил внимание на то, что к остановке есть два подхода со стороны дороги. При этом один из них асфальтирован, а ступени ведут людей прямо на проезжую часть. Линник отметил, что на прошлой неделе на этом участке дороги машина чуть не сбила 11-летнюю девочку, которая спешила на автобус.

Что думают в ГИБДД

По словам начальника отделения пропаганды Госавтоинспекции Барнаула Геннадия Кузнецова, организацией дорожного движения в городе занимается владелец дорог – городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Также он добавил, что дорожные знаки и пешеходные переходы в городе устанавливают согласно интенсивности движения транспорта, а также анализа аварийности. Для этого готовятся специальные проекты и расчеты. ГИБДД при этом может вносить предложения на комиссии по безопасности дорожного движения.

«Часто бывает, что людям не хочется пройти 50 метров до пешеходного перехода и они идут там, где привыкли, хотя это небезопасно. Никто не задумывается, что уже существующий пешеходный переход установлен в конкретном месте не просто так», – отметил собеседник.

Остановка «Панфиловцев» на Павловском тракте Фото: Алексей Линник

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи «Толку» сообщили, что с вопросом о необходимости создания пешеходного перехода на конкретном участке можно обратиться непосредственно в комитет или через интернет-приемную на официальном сайте города.

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