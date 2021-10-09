Горняк22: Власти Барнаула заложили уже 4,5 млн рублей на новогодние украшения

Строительство снежного городка на площади Сахарова Фото: barnaul.org

В прошлом году из-за пандемии в главном снежном городке на площади Сахарова не стали строить большие горки. Как будет в этот раз – пока не известно

Администрации районов Барнаула уже заложили в общей сложности 4,5 млн рублей на подготовку к Новому году. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на данные портала госзакупок.

Так, в Железнодорожном районе начальная цена работ составляет 922 тысячи рублей – в планах местных властей украсить улицы гирляндами и конструкциями из них, а также малыми световыми архитектурными формами. Работы планируется завершить до 1 декабря.

Ранее стало известно, что снежный городок на пешеходной улице Мало-Тобольской и украшение Октябрьского района обойдутся бюджету в целом в 3,6 млн.

При этом о том, как украсят главную новогоднюю площадку на площади Сахарова, а также сколько мэрия Барнаула готова выделить на ее обустройство, – пока не известно. В прошлом году, к примеру, на нее потратили больше 16 млн рублей.

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