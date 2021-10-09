Горняк22: Четверть жителей Алтайского края мечтают о жизни без работы

Отдых Фото: pixabay.com

Самыми радикальными в этом вопросе оказались респонденты из Новосибирской области, 36% из них мечтают о жизни без работы. Меньше всего положительных ответов дали в Татарстане (16%)

25% жителей Алтайского края рассказали, что хотели бы никогда не работать. Об этом стало известно из опроса hh.ru.

Чаще всего о желании жить без работы заявляли респонденты в возрасте около 25 лет (28%) и старше 50 лет (27%). Популярнее всего такое решение оказалось среди специалистов продаж, юристов и административного персонала. При этом мужчин оказалось больше, чем женщин, на 6% (28% и 22%).

По словам опрошенных, если бы не было необходимости работать, они бы начали путешествовать (61%), заниматься саморазвитием (45%) и хобби (42%). О желании посмотреть другие города и страны чаще заявляли женщины, чем мужчины (64% и 49%). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет выбрали хобби (62%), граждане 25-34 лет – путешествия, а 35-44 – семью (61%).

Кроме того, опрос показал, что сотрудники из Алтайского края чаще всего работают на одном месте до года (30%), еще 16% – до 10 лет и столько же – 3-5 лет. Больше всего постоянных сотрудников среди работников образования, науки и транспортной сферы.

Ранее жители Алтайского края объяснили, почему увольняются с работы. Среди основных причин опрошенные назвали низкую оплату труда и скучные обязанности. При этом большинство респондентов оценили свое нынешнее место работы с точки зрения соответствия идеалу на тройку (50%). Высокие оценки поставили лишь 23% сотрудников.

ТОЛК