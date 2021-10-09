Горняк22: Тепло до +17 градусов и ветер ожидается 9 октября в Алтайском крае

Осень Фото: Виталий Барабаш

Предстоящие выходные дни в регионе будут теплыми и временно прекратятся осадки. Уже с начала новой недели синоптики прогнозируют похолодание и дожди со снегом

Погода в Алтайском крае

До +7…+12, а местами по югу до +17 градусов потеплеет 9 октября в регионе. В этот день осадков не ожидается, но утром местами возможен туман. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу воздух прогреется до +10…+12 градусов. Преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 м/с.

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