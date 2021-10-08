Горняк22: Вице-спикерами в новом созыве алтайского парламента стали единоросс и коммунист

Президиум АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Во вновь избранном составе краевого заксобрания число заместителей возросло с одного до двух. Теперь вице-спикеры представляют две крупнейшие политические силы

Единоросс Денис Голобородько и представитель КПРФ Юрий Кропотин стали заместителями председателя Алтайского краевого заксобрания (АКЗС). Такое решение приняли депутаты на организационной сессии нового созыва парламента 7 октября.

По каждой кандидатуре проводилось тайное голосование.

Голобородько набрал 56 голосов в поддержку, восемь – против, два депутата воздержались.

Назначение Кропотина поддержали 54 человека, 10 высказались против, двое воздержались.

Денис Голобородько также будет возглавлять комитет по правовой политике и местному самоуправлению. Он и Юрий Кропотин будут работать в АКЗС за зарплату.

По итогам выборов единороссы получили в новом составе АКЗС 31 мандат, КПРФ – 24.

Напомним, Кропотин был единственным конкурентом избранного спикера Александра Романенко в борьбе за пост председателя АКЗС. Но коммунист проиграл единороссу.

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