Горняк22: Девять комитетов нового созыва АКЗС возглавили единороссы и два оппозиционера

Сессия АКЗС Фото: Виталий Барабаш

Посты председателей двух комитетов получили лидеры фракций ЛДПР и «Справедливая Россия», остальные достались депутатам от партии власти

Депутаты на первой оргсессии 7 октября сформировали новую структуру Алтайского краевого заксобрания, увеличив число комитетов с семи до девяти. Они также утвердили их председателей.

Руководство комитетами в новом составе АКЗС, как и писал ранее «Толк», будет следующим.

Комитет по правовой политике и местному самоуправлению – Денис Голобородько , вице-спикер АКЗС (будет получать зарплату в АКЗС).

, вице-спикер АКЗС (будет получать зарплату в АКЗС). Комитет по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям – Антон Васильев , глава юридической института АлтГУ (без зарплаты в АКЗС).

, глава юридической института АлтГУ (без зарплаты в АКЗС). Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии – Сергей Серов (зарплата в АКЗС).

(зарплата в АКЗС). Комитет по промышленности, предпринимательству и туризму – Владимир Семенов , руководитель фракции ЛДПР (зарплата в АКЗС).

, руководитель фракции ЛДПР (зарплата в АКЗС). Комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и связи – Игорь Панарин (зарплата в АКЗС).

(зарплата в АКЗС). Комитет по здравоохранению – Владимир Лещенко (зарплата в АКЗС).

(зарплата в АКЗС). Комитет по социальной защите и занятости населения – Ирина Солнцева (зарплата в АКЗС).

(зарплата в АКЗС). Комитет по образованию и науке – Александр Молотов , глава фракции «Справедливая Россия – За правду» (зарплата в АКЗС).

, глава фракции «Справедливая Россия – За правду» (зарплата в АКЗС). Комитет по спорту, культуре и молодежной политике – Татьяна Ильюченко (зарплата в АКЗС).

Ранее, напомним, депутаты после бурных дискуссий выбрали председателя АКЗС, им стал главный единоросс края Александр Романенко, который будет руководить парламентом региона второй созыв подряд.

Его заместителями стали Денис Голобородько и Юрий Кропотин.

ТОЛК