Горняк22: В Бийске 25 классов закрыли на карантин из-за заболевших COVID-19

Школа. Класс Фото: телеканал "Толк"

Во всех школах Бийска для минимизации рисков распространения инфекции продолжают измерять температуру и проводить обработку помещений

В Бийске 25 классов перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом, сообщает «Бийский рабочий».

В управлении образования города рассказали, что ситуация с COVID-19 в школах относительно стабильная. Одни классы выходят с карантина, другие на него уходят. Более того, если класс оправили на дистант из-за ковида, школьники не должны посещать кружки и секции.

При этом в городе 18 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ. По последним данным их число снижается. Полностью закрытых школ в Бийске нет.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские школьники переходят на дистант из-за вспышки заболеваемости. К 1 октября полностью были закрыты 10 школ региона, из них шесть из-за ОРВИ и четыре по причине коронавируса. Частично на удаленное обучение перешли ученики 323 классов 88 школ.

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