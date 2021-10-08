Горняк22: В Барнауле на улице Станционной загорелся частный дом

Скриншот видео Фото: vk.com/incident22

Очевидцы происшествия выложили в Сеть видео, на котором видно, как полыхает огонь и поднимается вверх столб черного дыма. На месте работают пожарные

Днем 7 октября в Барнауле загорелся частный жилой дом по адресу: улица Станционная, 8, сообщает телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

По данным городской Госавтоинспекции, на месте работает семь пожарных расчетов. Сотрудники ДПС ограничили движение на пересечении улиц Матросова и Бехтерева. Водителей просят выбирать пути объезда.

В пресс-службе МЧС рассказали, что площадь пожара составляет примерно 40 кв. метров. Люди из дома вышли, угроза соседним строениям снята.

Ранее следователи рассказали, что произошло в доме на Южном, где случился пожар и погиб человек. По версии следствия, хозяева дома выпивали вместе со своими знакомыми. В какой-то момент женщины поссорились и началась драка. Гости избили потерпевшую и ее сожителя, а затем устроили пожар.

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