Горняк22: Четырех сотрудников ФСИН уволили после пыток в российской колонии

Тюрьма Фото: pixabay.com

Начальник ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал рапорт об отставке. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением

В Саратове четырех сотрудников ФСИН уволили после видео с пытками и издевательствами над заключенными в туберкулезной тюремной больнице, сообщает пресс-служба ведомства.

«Принято решение освободить от занимаемых должностей и уволить по отрицательным мотивам полковника Павла Гаценко, полковника Сергея Салова, майора Антона Бочкова и подполковника Сергея Мальцева», – написали в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что направили документы на увольнение начальника саратовского ФСИН Алексея Федотова.

Ранее о пытках в туберкулезной больнице №1 саратовского ФСИН заявили правозащитники. 5 октября они выложили в Сеть видео, на котором в больничной палате люди в форме насилуют мужчину.

После публикации директор ФСИН России Александр Калашников направил сотрудников на место происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Позже возбудили еще четыре уголовных дела по фактам насилия над четырьмя осужденными.

Ранее стало известно, что сбежавших из новосибирской колонии заключенных поймали в другом регионе. После побега осужденных в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушения в учреждении. По ее мнению, администрация колонии не обеспечивала необходимый надзор и не проводила надлежащую воспитательную работу.

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