Горняк22: Депутат из Рубцовска рассказала о неучтенных умерших от туберкулеза

Рубцовский противотуберкулезный диспансер Фото: скриншот видео ТВ "Толк"

Надежда Дрюпина рассказала, что в Рубцовске 1,5 тыс. человек ждут открытия стационара тубдиспансера. «Нам надоели бесконечные бессовестные отписки!» – заявила депутат

Депутат от КПРФ из Рубцовска Надежда Дрюпина выступила на первой сессии АКЗС в новом созыве с «наказом от избирателей». Парламентарий «озвучила важную для города проблему, которая касается каждого» – заболеваемость туберкулезом.

По данным Дрюпиной, число заболевших растет, а не уменьшается, вопреки статистике минздрава региона.

«У нас возросла заболеваемость, хотя в минздраве говорят, что она падает. Статистика уменьшается не потому, что не болеют, а потому, что не обследуют. Я приведу пример: в 2020 году патологоанатомы передали в тубдиспансер сведения об 11 умерших от туберкулеза, которые при жизни не стояли на учете!» – бьет тревогу депутат.

02 марта, 7:58

Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером

Медучреждению предоставили новое здание, но оно тоже требует капитального ремонта

Надежда Дрюпина напомнила, что в 2019 году в Рубцовске закрыли круглосуточный тубстационар. Теперь пациентов отправляют лечиться либо в Барнаул (290 км), либо в Лебяженскую туберкулезную больницу в Егорьевском районе (43 км).

«Нам говорили, что в Рубцовске нельзя лечиться стационарно из-за отсутствия лицензии. Но у лебяженской больницы ее тоже нет! И там условия хуже, чем в Рубцовске: нет рентгена – пациентов возят в соседнее село. Столовая находится за 300 метров от лечебного корпуса. Укомплектованность врачами составляет 34% – это данные из генпрокуратуры, которые пришли в депутатский корпус», – заявила Дрюпина.

Также парламентарий отметила, что Лебяженская больница находится в поселке Перешеечном – фактически в бору, где зимой заметает дорогу и невозможно проехать на легковом транспорте. Люди не могут попасть на лечение и проведать больных родственников.

Депутат подчеркнула, что проблему Рубцовска обещали решить «в ближайшее время», но прошло уже два года, а воз и ныне там. Для города, где болеют 1,5 тыс. человек, в том числе открытой формой – 287, это острый вопрос.

Спикер АКЗС Александр Романенко прервал речь Дрюпиной, так как она вышла за трехминутное ограничение. Заканчивая свое выступление, рубцовский депутат заявила: «Нам надоели бесконечные бессовестные отписки!» Кто-то из зала поаплодировал ей в ответ.

ТОЛК