Горняк22: В Барнауле больше месяца ищут пропавшего худощавого мужчину

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Мужчина ушел из дома 30 августа и до сих пор близкие ничего о нем не знают. В связи с этим волонтеры решили подключить к поискам неравнодушных

В Барнауле ищут без вести пропавшего 40-летнего Игоря Моисеева, сообщает «Лиза Алерт». Его местонахождение неизвестно с 30 августа.

Фото: Лиза Алерт

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В какой одежде был мужчина в момент пропажи, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о его местонахождении, обращаться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске идут поиски 18-летнего Сергея Шадрина. Утром 30 сентября молодой человек ушел из дома и не вернулся. Больше на связь с близкими он не выходил. Волонтеры также просят помощи добровольцев в активных поисках парня.

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