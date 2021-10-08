Горняк22: Сибиряк убил 20-летнюю жену, расчленил тело и выбросил к гаражам

Место происшествия Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи выявили, что ранее подозреваемый был судим за кражи и угон. По его словам, с пострадавшей они поссорились на бытовой почве

В Лесосибирске Красноярского края 24-летний мужчина подозревается в убийстве 20-летней жены и расчленении ее тела, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, 5 октября рядом с гаражным кооперативом «Северный» подростки нашли расчлененное тело молодой женщины. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Через некоторое время задержали мужа потерпевшей.

По данным следствия, 30 сентября супруги поссорились. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил женщину ножом. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте. Через несколько дней мужчина расчленил тело, завернул его в одеяло и отнес к гаражам.

Ранее «Толк» сообщал, что новосибирского блогера судят за убийство знакомого, которого он ударил ножом и сбросил с балкона 24-го этажа. Перед этим мужчины вместе выпивали и в какой-то момент начали ссориться. Обвиняемый свою вину в преступлении не признал.

ТОЛК