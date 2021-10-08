Горняк22: Родители жалуются, что в Алтайском крае невозможно привить ребенка от коклюша

Врач Фото: pixabay.com

Алтайский минздрав подтверждает, что в регионе действительно был дефицит вакцины АКДС. Связано это с несостоявшимися федеральными торгами на ее закупку

Жительница Барнаула Татьяна получила отказ в городской поликлинике, когда пришла сделать ребенку комбинированную прививку от коклюша, дифтерии и столбняка. Медики пояснили, что вакцины АКДС нет, и когда она будет, неизвестно. В минздраве Алтайского края подтвердили, что перебои с вакциной в регионе были, но на данный момент ее получили все медорганизации.

«Только о вакцинах от ковида беспокоятся»

Обращаясь с жалобой в «Толк», Татьяна подчеркнула, что, по ее мнению, обо всех заболеваниях, кроме ковида, доктора «забыли».

«С весны этого года в 5-й детской поликлинике вакцины АКДС нет. Предлагают либо ждать, но сколько, никто не знает, либо идти ставить платно», – рассказала родительница.

Татьяна задается вопросом, почему министр здравоохранения края Дмитрий Попов отчитывается, что вакцины от ковида хватает на всех, а о других вакцинах информации нет.

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«Толк» обратился в несколько поликлиник Барнаула, в том числе 5-ю, о которой сообщила Татьяна. В регистратуре по телефону подтвердили, что вакцины АКДС действительно нет, «как и по всему Алтайскому краю». Когда она появится, ответить затруднились. Отрицательно по поводу наличия препарата ответили в некоторых других поликлиниках Барнаула.

Может, Пентаксим подойдет?

В наличии есть вакцина Пентаксим для профилактики пяти инфекционных заболеваний, в том числе от коклюша, дифтерии и столбняка. Но, со слов Татьяны, врач не разрешила прививать этим препаратом ребенка.

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова подтвердила «Толку», что Пентаксим – это не альтернатива АКДС, у этих вакцин разная схема иммунизации.

«Какую вакцину делать решают не родители, а врач-педиатр. А не так – хочу эту, хочу ту. Пентаксим не заменяет АКДС, а дополняет. У них разный состав. Есть национальный календарь прививок, нужно учитывать возраст ребенка», – пояснила эпидемиолог.

«Вакцины хватит на всех»

В официальном ответе регионального минздрава сказано, что в Алтайском крае действительно «некоторое время» был дефицит вакцины АКДС. Это связано с переносом поставок из федерального центра: регион самостоятельно закупки проводить не может.

В ведомстве уточнили, что до 1 октября в край уже поступило 8,6 тыс. доз АКДС и 40,3 тыс. Пентаксима . Все поликлиники края этими вакцинами обеспечены, заверили в минздраве.

«У вас какая-то запоздалая информация. Может, мне баннер повесить и написать: «Вакцина поступила в рамках национального прививочного календаря во все детские медорганизации»? Была задержка, так как не состоялся федеральный аукцион. Мы на это никак не влияем. Это коснулось всех регионов страны, так как вакцина закупается одномоментно для всех субъектов России», – отметила Ирина Переладова.

«Тетя Люся не знает о вакцинах»

Она также прокомментировала полученные «Толком» ответы в барнаульских поликлиниках об отсутствии вакцины.

«Я так понимаю, вы звонили в регистратуры. Есть вакцина или нет, может сказать только участковый педиатр. И если вам некая «тетя Люся» из регистратуры сказала, что вакцины нет, это совершенно не значит, что она отсутствует. Мы вообще запретим давать такую информацию по телефону, кто бы не обратился: мама, папа, бабушка, даже министр», – возмутилась Переладова.

Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) – одна из самых первых прививок, ее делают детям начиная с 3-х месяцев. Она защищает против коклюша, дифтерии и столбняка. Эти инфекции являются потенциально летальными для новорожденных и подросших детей.

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