Горняк22: В Барнауле грузовик врезался в ограждение на дороге

Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. От столкновения у транспортного средства оказалась сильно повреждена кабина

В Барнауле грузовой автомобиль протаранил ограждение на дороге. Кадры с места происшествия публикует сообщество barnaul.insta.

Авария произошла на улице Советской Армии вечером 7 октября.

View this post on Instagram Публикация от Новости События Барнаул (@barnaul.insta)

Предварительно, водитель не справился с управлением в неблагоприятных дорожных условиях. О пострадавших не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жителю Барнаула вынесли приговор за массовое ДТП, в котором погибли люди.

ТОЛК