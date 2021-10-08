Горняк22: В Барнауле грузовик врезался в ограждение на дороге
Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta
По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. От столкновения у транспортного средства оказалась сильно повреждена кабина
В Барнауле грузовой автомобиль протаранил ограждение на дороге. Кадры с места происшествия публикует сообщество barnaul.insta.
Авария произошла на улице Советской Армии вечером 7 октября.
View this post on Instagram
Предварительно, водитель не справился с управлением в неблагоприятных дорожных условиях. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Толк» сообщал о том, что жителю Барнаула вынесли приговор за массовое ДТП, в котором погибли люди.