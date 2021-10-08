Горняк22: В Барнауле задержали членов ОПГ, выведшей за рубеж 380 млн

Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com

Участников группировки подозревают в том, что за три года они по подложным документам перевели на счета нерезидентов средства в особо крупном размере

В Барнауле задержали предполагаемых организатора и трех его сообщников из ОПГ, которая занималась незаконными валютными операциями. Об этом сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

«Все подозреваемые уже дали признательные показания», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы группировка перевела с территории Алтайского края и Новосибирской области на иностранные счета около 380 млн рублей.

«Оперативники таможни установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске», – отметили в ведомстве.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли электронные носители информации, документы и печати. Следователи допросили более 20 свидетелей, провели очные ставки и опознания.

Каждому из фигурантов дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, отметили в таможне.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на границе Алтайского края задержали 6,5 тонны белого нефрита на 400 млн.

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