Горняк22: На снежный городок на барнаульском Арбате потратят 2,6 млн рублей
Снежный городок Фото: Анна Меньшикова
В снежном городке возведут две горки и ледовые фигуры, соорудят светодиодных снеговиков, оленей, лебедей, также Дюймовочку и Снежную королеву. На площади установят шестиметровую искусственную ель
В Барнауле объявили тендер на устройство и содержание снежного городка на улице Мало-Тобольской. В этом году на обустройство Арбата выделят примерно 2,6 млн рублей, сообщает amic.ru.
Работы по благоустройству городка пройдут с 7 по 21 декабря. Демонтаж конструкций начнется с 15 января и завершится не позднее 24 февраля. Подать заявку на тендер можно будет до 15 октября.
Согласно документам, работы должны проводить независимо от времени суток, дня недели и праздничных дней. Подрядчик также должен следить за состоянием ледяных фигур и горки.
Ранее стало известно, что в Октябрьском районе Барнаула снежный городок обустроят за 500 тысяч рублей. Его разместят на Потоке на площади Германа Титова. Ледовые фигуры подсветят светодиодными прожекторами. Кроме того, для горожан построят две горки.