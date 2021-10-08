Горняк22: Прокурор Алтайского края рассказал, почему коррупционеры получают условные сроки

Прокурор Алтайского края Антон Герман Фото: Виталий Барабаш

В 2021 году в Алтайском крае 32 человека суды реабилитировали. Еще 504 уголовных дела следователям вернула краевая прокуратура, из них 85 обвинений «развалились» в ходе проверки

Прокурор Алтайского края Антон Герман, занявший должность в июле 2021 года, дал первое интервью алтайским журналистам. В беседе с главным редактором «Банкфакса» Викторией Крахмалёвой и руководителем «Сибирской медиагруппы» Андреем Абрамовым он рассказал, почему некоторые коррупционеры получают условные сроки и с чем связано такое малое количество оправдательных приговоров. «Толк» выделил главное из этого разговора.

О криминальной специфике Алтайского края

– Какой-то особой специфики в регионе я не вижу. Как и во всей стране, растет число преступлений с использованием телекоммуникационных технологий. Сейчас такие преступления составляют 27% от общего удельного веса преступности, а 10 лет назад их в принципе не было. Мероприятия по правовому просвещению, которые мы проводим, дают определенные результаты, но этого пока недостаточно. Это серьезная проблема еще и потому, что раскрываемость таких преступлений недостаточна – всего 14% в текущем году.

Об оправдательных приговорах

– В 2021 году в Алтайском крае 32 человека были реабилитированы судом, и это большая цифра. Мы проводим мероприятия по снижению количества таких фактов. Это прямой недостаток в нашей работе, который служит основанием для того, чтобы серьезно разбираться в причинах каждого такого решения, что мы и делаем.

В России выносится меньше 1% оправдательных приговоров в год.

Наш уголовный процесс достаточно современен и отвечает имеющимся требованиям, принципам состязательности сторон и открытости процесса. При этом суд только оценивает доказательства, представленные сторонами. Суд никогда не станет брать на себя ответственность и выносить обвинительный приговор невиновному лицу.

10 сентября, 16:41

«Твари! Сдохните все!»: как выносили приговор бывшему вице-мэру Сергею Дёмину

Осужденный достойно воспринял суровый вердикт: экс-чиновник в зале суда внешне был спокоен. А вот его жена от шока устроила настоящую истерику

Уменьшение количества принимаемых судом реабилитирующих решений идет только в одной плоскости – улучшения качества нашей непосредственной работы. Без прокурорского фильтра ни одно уголовное дело не попадает в суд. В этом году работники прокуратуры региона вернули 504 дела следователям и дознавателям для дополнительного расследования либо пересоставления обвинительного акта. Если бы они пошли в суд без прокурорского фильтра, результат был бы другой.

Квалификация наших работников позволяет не допустить попадания в суд уголовного дела, где нет доказанности вины. Достаточно много людей реабилитировано на досудебной стадии – 85 человек.

Мне приходилось извиняться перед людьми за незаконное уголовное преследование. В подавляющем большинстве случаев перед реабилитированными на досудебной стадии. Отношусь к этому с пониманием того, что удалось защитить права и восстановить права конкретного человека.

О критике работы алтайской прокуратуры

В феврале 2021 года прокуратуру Алтайского края посетил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он раскритиковал работу ведомства, после чего произошла смена руководства.

– Мы провели мероприятия по устранению замечаний, перед коллективом поставили задачи по усилению надзорной деятельности именно в тех сферах, которые подверглись критике. Провели точечные кадровые перестановки. Коллектив прокуратуры Алтайского края – это квалифицированные специалисты, поэтому я в работе опираюсь именно на действующих сотрудников. Полагаю, мы сможем обеспечить решение задач по усилению законности и правопорядка на территории края. У меня в этом никаких сомнений нет.

Об условных сроках для коррупционеров и особом порядке

Интервью с прокурором Алтайского края Антоном Германом Фото: Виталий Барабаш

– Важна не столько суровость наказания, сколько его неотвратимость. Это другая сторона медали, но она не менее важная. Если бы все решения по борьбе с преступностью лежали в плоскости усиления карательных мер, я думаю, преступность мы бы победили уже давно. Тогда не нужна бы была наука уголовного права. Нужно оценивать все вопросы в совокупности.

11 сентября, 22:01

Прокуратура не стала обжаловать условные сроки Штань и Долговой

Два громких уголовных дела не были связаны с друг другом и шли параллельно. Приговор по ним вынесли в августе с разницей в день

Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы наказание в полном объеме соответствовало преступлению, которое совершено, личности самого человека и тем действиям, которые им совершены для возмещения ущерба и заглаживания вреда.

Особый порядок применяется только по отношению к делам небольшой и средней тяжести. Эта норма предусмотрена законом как раз для повышения и усиления работы по выявлению коррупционных преступлений. Рассматривать это как индульгенцию нельзя, потому что наказание лицу все равно назначается. И это единичные случаи: если брать дела, которые на слуху у всех жителей региона, то это только Ирина Долгова.

Если человек на себя берет обязательства сообщить дату, время, место и иные обстоятельства совершения конкретного преступления, мы смотрим, каким образом этот пункт досудебного соглашения он исполнил, какие сведения он предоставил, какие документы выдал, каким образом способствовал установлению и доказыванию вины. И только при соблюдении всех этих условий дело может быть рассмотрено в особом порядке.

ТОЛК