Горняк22: К Земле приближается огромная комета: кто сможет ее увидеть

Комета. Ночь. Небо Фото: TheOtherKev с сайта Pixabay

Комета, диаметр которой составляет 100 километров, приближается к Солнечной системе. Рассказываем, кто и когда сможет ее увидеть

Эксперты выяснили, что в 2031 году к нашей планете из Облака Оорта приблизится одна из самых больших комет. Об этом сообщает «Москва24».

Комету назвали Бернардинелли-Бернштейн в честь двух ученых, которые открыли ее в июне 2021 года, Педро Бернардинелли и Гари Бернстайна. Известно, что она войдет в Солнечную систему в ближайшее десятилетие.

Приближающуюся комету нельзя будет увидеть невооруженным глазом. Это смогут сделать только те люди, которые воспользуются телескопом. И то мельком.

Небесное тело таких размеров в последний раз проходило мимо Земли больше полутора миллионов лет назад, когда человечество еще даже не было разумным.

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