Горняк22: Кадровый дефицит «детских» специалистов оказался в мэрии Бийска

Администрация Бийска Фото: Анна Меньшикова/ТОЛК

Более десятка специалистов мэрия ищет уже не первый день. При этом для работы в администрации не требуют даже высшего образования

В администрации Бийска ищут специалистов в разные отделы для работы с детьми и подростками, сообщает «Бийский рабочий». Сейчас в системе «висит» 13 вакансий, четыре из них опубликовали в сентябре.

В частности, сразу двух специалистов не хватает в отделе опеки и попечительства. Так, ведущий специалист отдела, которого до сих пор не могут найти, обязан выявлять неблагополучные семь и устраивать детей под опеку. За эту работу ему обещают зарплату в 21,8 тыс. рублей. Кроме того, в отделе не хватает еще и главного специалиста, который должен участвовать в судебных заседаниях. Ему обещают немного большую зарплату – 25 тыс. рублей.

Также ведущий специалист требуется в комиссию по делам несовершеннолетних за зарплату в 20,7 тыс. рублей. Сотрудник должен будет следить за организационно-техническим обеспечением работы комиссии, готовить дела в отношении несовершеннолетних и проекты решений по ним.

При этом высшее образование для будущих специалистов в мэрии не требуют, достаточно среднего специального.

Ранее сообщалось, что в детской стоматологии Рубцовска остро не хватает специалистов. Из-за этого медучреждение ограничило прием иногородних пациентов. Аналогичная ситуация наблюдается и во взрослом отделении. Там запись на лечение зубов ведется на месяц вперед.

ТОЛК