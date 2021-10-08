Горняк22: В Алтайском крае в два раза взлетели цены на картофель за десять дней

Картофель. Урожай Фото: pixabay.com

При этом фермеры считают цены вполне нормальными. По их словам, в регионе и в России в целом бешеными темпами растет инфляция

В Алтайском крае быстрыми темпами растут цены на картофель. Так, в магазинах он подорожал до 50-60 рублей за килограмм, сообщает «Банкфакс».

При этом 27 сентября Алтайкрайстат отчитался, что средняя стоимость килограмма картошки в крае составляет 24,3 рубля. Однако даже на рынках цены ниже 30 рублей за килограмм сложно найти.

Ранее из-за высокого спроса в других регионах и странах местная продукция стала расти в цене. Эксперты уверяют, что рост будет только продолжаться.

Алтайские аграрии в этом году собрали около 60 тысяч тонн картофеля, что почти на треть больше, чем в прошлом сезоне. Несмотря на это, картофель в регионе продолжает дорожать.

Дело в том, что на Урале и в Ставропольском крае картофель не уродился из-за засухи, а в Краснодарском крае урожай частично погиб из-за ливней. На нехватку картофеля жалуются и в других регионах. В связи с этим рост цен повлиял и на местных жителей. Так, килограмм картошки на рынке в Бийске стоит сейчас 35 рублей, в магазинах – 50-60 рублей. Всего неделю назад при этом цены были минимум на 10-15 рублей ниже. Предположительно, к весне ценник дойдет до 100 рублей за килограмм.

Ситуация заставляет фермеров удерживать собранный урожай, чтобы продать его ближе к зиме, когда цены достигнут пика.

Ранее сообщалось, что стоимость картофеля в Алтайском крае выросла в два раза по сравнению с прошлым годом и продолжает расти практически ежедневно. В конце сентября оптовая цена клубней достигла 30-35 рублей за килограмм. В рознице стоимость и того больше – килограмм картошки обходится в 40-50 рублей. При этом регион – один из немногих, где урожай овоща превышает показатели прошлого года. Фермеры называют происходящее «нетипичной для рынка ситуацией».

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