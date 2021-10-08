Горняк22: Венера в Стрельце: как избежать проблем в любви с 7 октября по 4 ноября

Венера. Планета. Космос Фото: Фото: MilitaryArms.ru

7 октября Венера покидает знак Скорпиона и переходит в Стрельца. Там планета пробудет вплоть до 4 ноября. Рассказываем, как избежать проблем в любви в этот период

Не расставайтесь надолго

Длительное расставание заставит вторую половину скучать. Но это не укрепит отношения, а, наоборот, может их разрушить. Расставания также могут привести к образованию любовных треугольников и изменам. Эксперты советуют в этот период быть особенно внимательными и не отходить далеко от возлюбленных.

Забудьте об эгоизме

Положение планеты Венеры в Стрельце может сделать людей эгоистичными. Поэтому в этот период нужно постараться помогать близким и не игнорировать их проблемы. Каждая помощь способна сделать человека героем в глазах любимых людей.

Будьте активными

Избежать проблем в любви помогут работа и физические упражнения. Уйдя с головой в дела, ни у кого просто не останется сил и времени на ссоры со своими возлюбленными. В это время нельзя позволять себе расслабляться, велика вероятность оказаться в неприятной ситуации.

Помните о развитии

В этот период любовная сфера потребует от многих людей внутреннего развития. Эксперты полагают, что Венера в Стрельце поможет понять истинный смысл любви.

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ТОЛК