Горняк22: Бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову отправили в изолятор «подумать»

Марина Ракова Фото: instagram.com/mn_rakova/

Проводившие допрос следователи советовали Раковой подумать о заключении досудебного соглашения и признательных показаниях, чтобы облегчить свою участь

Фигурантка уголовного дела о хищениях бюджетных средств и уроженка Алтайского края Марина Ракова провела ночь в изоляторе временного содержания, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что Ракова пришла в полицию после того, как задержали ее гражданского мужа Артура Стеценко. Предположительно, он помогал ей скрываться от следствия, а также участвовать в хищениях денег.

Своей вины в организации хищения 50-200 млн рублей Марина Ракова не признала. На ночь ее отправили в изолятор временного содержания. Если стороны не договорятся, бывшей замминистра могут избрать меру пресечения.

Напомним, что суд также арестовал экс-подчиненных Марины Раковой: директоров «Цифровых платформ образования» Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина. Ранее они руководили Фондом новых форм развития образования. Кроме того, была арестована директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.

Сама Марина Ракова обвиняется в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования во время работы замминистром просвещения. Она якобы пролоббировала выделение средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитель будущего», в фонд, где была гендиректором.

Ранее стало известно, что суд арестовал мужа бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артура Стеценко. По данным следствия, Стеценко был фиктивно трудоустроен в фонд. Якобы за несколько лет он получил около 9 млн рублей (около 400 тыс. рублей в месяц), которые использовал в личных целях.

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