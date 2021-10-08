Горняк22: В Барнауле мост у Нового рынка расширят до шести полос

Мост на Новом рынке Фото: телеканал "Толк"

На данном участке уже много лет скапливаются огромные пробки. Жители Барнаула давно просят решить проблему с пропускной способностью объекта

В Барнауле работы по расширению моста у Нового рынка, который является крупным транспортным объектом краевой столицы, могут получить скорое финансовое подкрепление, сообщили в минэкономразвития региона. В том числе на эти цели регион намерен потратить средства инфраструктурного кредита от государства.

Власти уточнили, что это важное решение, так как в часы пик мост становится «бутылочным горлышком», где концентрируется большое количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.

В 2022-2023 годы на эти цели обещают выделить 2,6 млрд рублей кредита. Окончательное решение о выделении денег примут до конца 2021 года. Если это все-таки произойдет, то движение на мосту перекроют до 2023 года включительно, сообщили в пресс-центре мэрии города.

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Напомним, количество полос на мосту планируют увеличить до шести (появится дополнительная полоса для движения автомобилей), а также обустроят два тротуара шириной 2,25 метра. Ожидается, что позволит увеличить пропускную способность на этом участке на 30%.

Что касается движения транспорта, то одним из вариантов рассматривается организация разворотного трамвайного кольца у ТЦ «Пионер» c введением пересадочных тарифов – то есть когда пассажир по одному билету может проехать на двух видах транспорта. В этом случае центральным для проезда всего автотранспорта станет проспект Калинина.

Начать расширение моста планировали в 2021 году, но этого так и не произошло. Стоимость ремонта тогда оценили в 1,5 млрд рублей. Сейчас на мосту четыре полосы движения. Мосту уже 70 лет, и он находится в аварийном состоянии. Еще в августе власти города говорили о возможном переносе сроков ремонта моста – как раз из-за отсутствия финансирования.

Ранее, 6 октября, правительство РФ одобрило выделение региону инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 9,2 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на строительство животноводческого комплекса, маслозавода, текстильной фабрики, а также возведение жилых домов и соцобъектов.

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