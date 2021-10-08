Горняк22: Пользователи Google переживают, что Лариса Гузеева умерла

Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

В Google сверхпопулярны запросы о состоянии телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку. В Сети ходят слухи, что Гузеева умерла

Что случилось с Ларисой Гузеевой, волнуются пользователи Google. Россияне боятся, что Гузеева умерла. Последние новости о Ларисе Гузеевой – в нашем материале

По данным «Комсомольской правды», телеведущая Лариса Гузеева находится в тяжелом состоянии. Издание сообщает, что врачи назначили артистке биологически активную терапия с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию.

Лариса Гузеева Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva

Согласно информации СМИ, телеведущую лечат дорогим препаратом для тяжелобольных.

В конце сентября стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Телеведущую привезли туда на скорой помощи.

Позже врачи у Гузеевой подтвердили коронавирус. При этом компьютерная томография якобы поражения легких не показала.

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