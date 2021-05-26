Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».
«Это решение было принято президентом страны вчера! Все мы ждали его с чувством твердой уверенности в том, что краевая столица достойна этого статуса! Поздравляю барнаульцев и всех жителей Алтайского края с присвоением Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», — сказал глава региона.
Виктор Томенко отметил, что звание «Города трудовой доблести» — это гордость и дань подвигу алтайского тыла. Он поблагодарил всех, кто поддерживал эту инициативу. В заключение отметил, что почетное звание могут получить и другие города края. И власти будут над этим работать.
В годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял более 100 предприятий. Из них 14 эвакуировали в Барнаул. Заводы возвели в кратчайшие сроки, люди работали днем и ночью, чтобы как можно скорее приступить к выпуску продукции. Наши труженики направляли на фронт патроны, двигатели для танков, обмундирование. В освобожденные от врага города и районы – продовольствие, скот, семена и технику.
Барнаул