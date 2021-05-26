Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».

«Уважаемые барнаульцы! Поздравляю вас с присвоением Барнаулу высокого звания «Город трудовой доблести». Благодарю всех, кто принимал участие в голосовании в поддержку этого звания. Статус «Город трудовой доблести» — это дань подвигу, который в годы Великой Отечественной войны совершался в тылу, признание героических заслуг всех тех, кто в три смены трудился на эвакуированных заводах», — отметил спикер краевого парламента.

Он напомнил, что в годы войны Алтай стал одним из основных промышленных центров. В кратчайшие сроки регион наладил производство жизненно важной для фронта продукции, в том числе оборонного профиля. В частности, патроны, которыми советские воины сокрушали врага, производились на Барнаульском станкостроительном заводе. Немалый вклад в Победу внесли и «Барнаултрансмаш», вагоноремонтный завод, спичечная фабрика, меланжевый завод, овчинно-шубная фабрика, пимокатный завод и многие другие предприятия краевой столицы. В военное время промышленное производство в крае выросло более чем в 1,5 раза.

«За этими цифрами и фактами — тяжелый труд наших земляков и эвакуированных работников предприятий. В годы войны за станки встали женщины и подростки. Они, наряду с немногими мужчинами, не ушедшими на фронт, перевыполняли план на 200%, работали сверхурочно, осваивали несколько профессий. О трудовом подвиге тех, кто работал в тылу, говорят меньше, чем о героических сражениях. Но важно, чтобы о нем тоже помнили, рассказывали о нем в школе, изучали и гордились. И почетное звание «Город трудовой доблести» стало достоверным отображением значимости этих заслуг. Мы добились этого — все вместе!» — подытожил Александр Романенко.

Фото: akzs.ru

Барнаул

Алтайская правда