Горняк22: Алтайский министр транспорта Александр Дементьев подал в отставку

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Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подал в отставку. В понедельник, 24 мая, он работает последний день. Информацию «Алтайской правде» подтвердили в пресс-службе регионального Минтранса.

«У него сегодня последний рабочий день. Кто будет исполнять его обязанности, пока неизвестно», – сказала 24 мая представительница пресс-службы ведомства.

В СМИ прошла информация, что исполняющим обязанности станет заместитель министра Дмитрий Коровин. Однако это в Минтрансе пока не подтверждают, поясняя, что решение пока не принято.

Александр Геннадьевич Дементьев возглавлял Министерство транспорта края с октября 2018 года. До этого был заместителем начальника инспекции в Департаменте по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство Счетной палаты РФ. Также руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, работал советником гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул».

Барнаул

Алтайская правда