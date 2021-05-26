ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Алтайский министр транспорта Александр Дементьев подал в отставку

Горняк22
15 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подал в отставку. В понедельник, 24 мая, он работает последний день. Информацию «Алтайской правде» подтвердили в пресс-службе регионального Минтранса.

«У него сегодня последний рабочий день. Кто будет исполнять его обязанности, пока неизвестно», – сказала 24 мая представительница пресс-службы ведомства.

В СМИ прошла информация, что исполняющим обязанности станет заместитель министра Дмитрий Коровин. Однако это в Минтрансе пока не подтверждают, поясняя, что решение пока не принято.

Александр Геннадьевич Дементьев возглавлял Министерство транспорта края с октября 2018 года. До этого был заместителем начальника инспекции в Департаменте по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство Счетной палаты РФ. Также руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, работал советником гендиректора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул».

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: