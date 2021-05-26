ГОРНЯК22 27.05.2021
Общество

Горняк22: Появится ли снова движение «Наши» в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

В Telegram-каналах появилась информация, что до конца недели в администрации президента РФ примут решение о возрождении движения «Наши». В пресс-службе управления молодежной политики по Алтайскому краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи, официально подобных планов нигде не озвучивалось. Тем не менее, последние изменения в сфере молодежной политики заставляют задуматься.

17 мая в Росмолодежи сменился глава: руководителем структуры стала Ксения Разуваева, сменив на этой должности Александра Бугаева. В информационном сообществе предположили, что это – знак начала переформатирования агентства и создания новой структуры с усилением функционала до министерского. По данным источника канала «Незыгарь», уже к осени может начаться формирование «молодежной вертикали» – системы межрегионального сотрудничества, которая включит в себя государственные молодежные организации и региональные управления молодежной политики.

Одной из задач Росмолодежи авторами канала называется оперативное решение вопросов качества идеологической работы с началом высокого электорального цикла для купирования деструктивных идей в молодежной среде. Один из Telegram-каналов выразил мнение, что участие молодежи в протестах стало прямым следствием отказа от идеологической работы с ней, использованием устаревших форматов и невниманием к выстраиванию цифровых коммуникаций.

Любопытно, что незадолго до назначения Разуваевой о молодежной политике критически отозвался один из главных ее идеологов в России – Владислав Сурков. Кстати, еще один Telegram-канал заметил на это, что намерения Суркова как раз «бродят вокруг возрождения «Наших».

Как бы то ни было, не приходится сомневаться в том, что за молодежную политику власти взялись всерьез. Не зря же в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы в каждом нацпроекте был раздел, направленный на поддержку молодежи.

К настоящему моменту в России к молодежи относится около 40 млн человек, а государственная молодежная политика (в том числе форумы, конкурсы, слеты) охватывает не более 1–1,5 миллионов.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22: Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». «Это решение было принято президентом страны вчера! Все...
Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22: Александр Романенко поздравил барнаульцев с присвоением городу почетного звания

Горняк22
15 часов Ago
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко поздравил жителей Барнаула с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести». «Уважаемые...

Читать по теме:

ВТОПЕ: