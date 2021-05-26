Горняк22: Появится ли снова движение «Наши» в Алтайском крае

В Telegram-каналах появилась информация, что до конца недели в администрации президента РФ примут решение о возрождении движения «Наши». В пресс-службе управления молодежной политики по Алтайскому краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи, официально подобных планов нигде не озвучивалось. Тем не менее, последние изменения в сфере молодежной политики заставляют задуматься.

17 мая в Росмолодежи сменился глава: руководителем структуры стала Ксения Разуваева, сменив на этой должности Александра Бугаева. В информационном сообществе предположили, что это – знак начала переформатирования агентства и создания новой структуры с усилением функционала до министерского. По данным источника канала «Незыгарь», уже к осени может начаться формирование «молодежной вертикали» – системы межрегионального сотрудничества, которая включит в себя государственные молодежные организации и региональные управления молодежной политики.

Одной из задач Росмолодежи авторами канала называется оперативное решение вопросов качества идеологической работы с началом высокого электорального цикла для купирования деструктивных идей в молодежной среде. Один из Telegram-каналов выразил мнение, что участие молодежи в протестах стало прямым следствием отказа от идеологической работы с ней, использованием устаревших форматов и невниманием к выстраиванию цифровых коммуникаций.

Любопытно, что незадолго до назначения Разуваевой о молодежной политике критически отозвался один из главных ее идеологов в России – Владислав Сурков. Кстати, еще один Telegram-канал заметил на это, что намерения Суркова как раз «бродят вокруг возрождения «Наших».

Как бы то ни было, не приходится сомневаться в том, что за молодежную политику власти взялись всерьез. Не зря же в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы в каждом нацпроекте был раздел, направленный на поддержку молодежи.

К настоящему моменту в России к молодежи относится около 40 млн человек, а государственная молодежная политика (в том числе форумы, конкурсы, слеты) охватывает не более 1–1,5 миллионов.

Алтайская правда